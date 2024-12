A Catedral de Notre-Dame de Paris reabre hoje ao público, cinco anos depois do incêndio de 15 de abril de 2019, que causou danos significativos à estrutura do monumento com mais de 800 anos.

Após a reabertura oficial de sábado, na presença de cerca de 40 chefes de Estado e de Governo, bem como várias dezenas de figuras internacionais, na manhã de hoje será celebrada uma missa na presença de 150 bispos franceses e estrangeiros, estando a reabertura ao pública marcada para as 18:30.

O fogo começou ao final da tarde no telhado do monumento gótico do século XII e provocou a destruição do telhado e do pináculo, instalado a uma altura de 96 metros, agora reconstruído respeitando a estrutura original.

Em novembro, começaram os preparativos para a reabertura com os oito sinos restaurados a tocarem pela primeira vez e com o regresso ao monumento da estátua da 'Virgem com o Menino'.

O projeto de restauração teve um orçamento de 700 milhões de euros, mas os trabalhos em Notre-Dame terão de continuar até 2030, para concluir partes mais frágeis da catedral, como a decoração da nave.

Construída no século XII, a catedral era um dos monumentos mais visitados da Europa antes do incêndio, com cerca de 12 milhões de visitantes em 2017. A diocese espera agora receber 15 milhões de visitantes anuais.

Hoje, também é notícia:

DESPORTO

O Farense, último classificado da I liga de futebol, mas que que venceu dois e empatou um dos últimos cinco jogos no campeonato, desloca-se hoje ao estádio do Boavista, na 13ª jornada.

Se os algarvios somam oito pontos e precisam de sair do 18.º lugar, também os 'axadrezados' vivem tempos complicados, com 10 pontos e apenas uma vitória nos últimos cinco encontros.

No outro jogo agendado para hoje, o AVS, também com 10 pontos, visita o Casa Pia, que tem 13.

CULTURA

Um grupo de cidadãos e artistas do Porto reúne-se hoje junto à casa onde nasceu o escritor Almeida Garrett, no centro histórico da cidade, em protesto contra a transformação do imóvel de interesse público em mais um hotel.

A companhia portuense Teatro Plástico, que divulgou a iniciativa, diz que na manifestação será lançada uma petição exigindo a classificação e salvaguarda do edifício e a criação da Casa Garrett -- Casa Museu e Centro de Estudos garrettianos.

A tomada de posição surge na sequência da informação de que o atual proprietário recebeu parecer positivo da Câmara Municipal do Porto (CMP) a um "Pedido de Informação Prévia para Licença de Obras de Edificação de Hotelaria (29 quartos) e Restaurante (51 lugares)".

O protesto, que decorrerá entre as 15:00 e as 19:00, visa também celebrar o escritor e político liberal, na véspera dos 170 anos da sua morte.