"Mais crianças vítimas de crimes sexuais", é uma das notícias que marca a actualidade

"Número de crianças vítimas de crimes sexuais online aumentou sete vezes", quem o diz é o jornal Público. O matutino realça ainda a reabertura da catedral de Notre-Dame, em Paris.

"Governo quer facilitar entrada de imigrantes para concluir obras do PRR" é, por seu turno a manchete do Jornal de Notícias.

O Diário de Notícias destaca o centenário de Mário Soares, que "tinha essa característica de renascer das cinzas de cada vez que tinha uma derrota'", segundo o autor da biografia não-autorizada, Joaquim Vieira.

Por fim, o Correio da Manhã dá denuncia "Escândalo de Figo Maduro. Força Aérea apaga vídeo da fúria de ministro. Gritos e insultos de Rangel para oficiais ficam sem prova gravada".

Eis os títulos dos jornais nacionais deste sábado, dia 7 de Dezembro:

Público

- "Número de crianças vítimas de crimes sexuais online aumentou sete vezes"

- "Notre-Dame: A catedral que o mundo não aceitou perder. O mais extraordinário restauro do século junta 50 chefes de Estado em Paris"

- "Caminhadas: Após décadas à beira-mar turismo começou a olhar para o interior do Algarve"

- "Apátridas: Jasmim vive há 20 anos em Portugal e nunca teve documentos"

- "Cerimónia na AR: Há um Mário Soares para quase todas as bancadas"

- "Roménia: Justiça anula resultados das eleições presidenciais"

- "Parceria comercial: UE e Mercosul fecham acordo 'ambicioso e equilibrado'"

- "Cancro da Mama: Rastreio alargado a mulheres de 45 anos entra em vigor em janeiro"

Jornal de Notícias

- "Governo quer facilitar entrada de imigrantes para concluir obras do PRR"

- "Crise no Sporting. Varandas só segura João Pereira uma semana. Continuidade do treinador depende do resultado do próximo jogo da Liga, com o Boavista"

- "Caderno Ataque. Benfica fecha a porta a saídas em janeiro"

- "F. C. Porto. Receita do Mundial de Clubes aquém das expectativas"

- "Braga 2-2 Estoril. Canarinhos molham o bico no Minho"

- "Isabella Rossellini: 'Sucesso como modelo ajudou a tornar-me atriz'"

- "Porto. Alunos são-tomenses e angolanos passam fome devido a atraso nas bolsas"

- "Porto. Autarca Nuno Cruz agredido com cabeçada no interior da junta"

- "Viana do Castelo. Urgência de pediatria muda, mas mantém-se em contentores"

- "Operação Marquês. Juiz manda julgar Sócrates apesar dos recursos"

Diário de Notícias

- "Mário Soares. 100 anos. 'Mário Soares tinha essa característica de renascer das cinzas de cada vez que tinha uma derrota', diz Joaquim Vieira, autor da biografia não-autorizada"

- "Acordo entre Mercosul e União Europeia avança apesar da resistência francesa"

- "'Operação Marquês'. Relação manda Sócrates para julgamento"

- "Exercício. Santa Margarida será palco da NATO para simulações e treinos a vários níveis militares"

- "Tecnologia. Indústria dos 'chips' em ebulição com derrocada da Intel e guerra entre China e EUA"

Correio da Manhã

- "Escândalo de Figo Maduro. Força Aérea apaga vídeo da fúria de ministro. Gritos e insultos de Rangel para oficiais ficam sem prova gravada"

- "Governo esconde milhões do projeto Amália"

- "Regime celebra centenário de Mário Soares"

-"Herança: Irmão de Marco Paulo magoado com ingratidão"

-"Laje quer Benfica focado para aproveitar desaires dos Leões"

-"Dragão sonha chegar à liderança"

-"Revolta em Alvalade. Adeptos zangados com derrotas do Sporting. Varandas teima em manter João Pereira"

-"Acidente em Bragança: estudante morre em bagageira"

- "Cocaína na Lourinhã: Empresário nas redes de tráfico"

- "Obras em Espinho. Arquiteto relatava a Pinto Moreira"

O Jogo

- "Benfica-V. Guimarães. Famalicão-FC Porto. Ao ataque!"

- "Duros testes não travam ambição de águias e dragões em deixarem o Sporting ainda mais desconfortável"

- "João Mário falha o jogo por lesão. Alan Varela regressa ao onze"

- "Rui Borges na Luz com respeito: 'É a melhor equipa do campeonato'"

- "Bruno Lage: 'De nada vale os adversários perderem pontos se não conquistarmos os nossos'"

- "Vítor Bruno: 'A minha grande preocupação é o tipo de Messis que o Famalicão vai ter em campo'"

- "20 MEuro. André Villas-Boas revela encaixe no Mundial de Clubes"

- "Sporting. Médio perde pelo menos os próximos cinco desafios, incluindo o dérbi lisboeta. Daniel Bragança é o novo problema"

- "Receção em Alvalade com tochas e petardos"

- "Braga-Estoril. Guerreiros deixam fugir o pássaro"

A Bola

- "Sporting a ferro e fogo. Varandas pressionado a afastar João Pereira""

- "Presidente mantém confiança no novo treinador mas terceira derrota seguida diminui espaço de manobra"

-"Exigida resposta assertiva na Champions, contra o Club Brugge"

- "Ânimos exaltados no balneário em Moreira de Cónegos"

- "Jogadores recebidos de madrugada, em Alvalade, com tochas"

- "Benfica -V. Guimarães: Temos um caminho para fazer"

- "FC Porto -- Famalicão: Para aproveitarmos temos de ser competentes"

- "Arábia saudita: Ronaldo marca mas perde com o líder"

Record

- "Tiro ao leão. Águias e dragões já fazem mira ao 1º lugar"

-"Benfica: Reduzir distâncias é ambição legítima -- Bruno Laje"

- FC Porto: Diz-nos alguma coisa o adversário direto perder pontos - Vitor Bruno"

- "Pinto da Costa teve alta hospitalar"

- "Arábia saudita: Ronaldo marca mas perde"

- "Sporting: João Pereira seguro por agora. Resposta nos próximos dois jogos será fundamental"