Lusitano de Évora volta a surpreender ao afastar AVS

O Lusitano de Évora, do quarto escalão, voltou hoje a surpreender na Taça de Portugal em futebol, ao vencer em casa, por 3-2, o AVS, da I Liga, seguindo para os oitavos de final da prova.

Nas eliminatórias anteriores, a equipa alentejana, que disputa a Série D do Campeonato de Portugal, já tinha afastado, igualmente em sua casa, o Estoril Praia, também do primeiro escalão, e o Académico de Viseu, da II Liga.

Em jogo da quarta ronda da prova 'rainha', no 'velhinho' Campo Estrela, o AVS, que estreou o treinador Daniel Ramos, sentiu sempre dificuldades para chegar à baliza adversária e, na primeira parte, só um remate de Vasco Lopes, aos quatro minutos, foi digno de registo.

O conjunto de Évora começou a construir a vitória aos 19 minutos, com um golo do avançado Dida, e aumentou a vantagem, aos 33, por Miguel Lopes, através de uma grande penalidade a castigar uma falta do guarda-redes do AVS sobre o defesa Tiago Palancha.

Numa altura em que o Lusitano controlava o jogo, o AVS reduziu a desvantagem, com o veterano avançado Nenê a cobrar com êxito um penálti assinalado após mão na área do defesa lusitanista João Pinto.

As alterações introduzidas ao intervalo pelo treinador Daniel Ramos fizeram bem à equipa da I Liga, que apareceu mais pressionante no início do segundo tempo, mas, ainda assim, sem criar grandes oportunidades de golo.

A expulsão de Gustavo Assunção, por acumulação de amarelos, aos 57 minutos de jogo, terá dificultado a reação do AVS.

Logo a seguir, aos 64 minutos, o Lusitano praticamente sentenciou a partida, com Dida a 'bisar', numa recarga a um remate de Sele Davou que foi bloqueado pela defesa adversária.

No 'tudo por tudo', o AVS ainda voltou a marcar, já em tempo de compensação, através do avançado Zé Luís, num cabeceamento na sequência de um canto, mas o tento do cabo-verdiano foi insuficiente para as intenções dos visitantes.

Com a passagem aos oitavos de final da Taça de Portugal, o Lusitano de Évora, que não chegava tão longe na prova desde 1963/64, já sabe que vai encontrar o vencedor do jogo entre Leixões, da II Liga, e Sporting de Braga, da I Liga. Os leixonenses e os minhotos jogam hoje, em Matosinhos, a partir das 18:30.