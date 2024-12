Marítimo empata com Benfica B

O Marítimo empatou com o Benfica B, 1-1,e somou, assim, quarto jogo consecutivo sem vencer na II Liga. Numa exibição pouco conseguida, mais uma, da equipa verde-rubra, o Benfica B marcou primeiro por Nuno Félix aos 19 minutos. O Marítimo chegou ao empate aos 85 por Martim Tavares. O Marítimo é agora 8.º classificado com 16 pontos e mais um jogo. Neste momento, a equipa verde-rubra já está a 10 pontos do primeiro classificado e a cinco do lugar do lugar de play-off. Na próxima jornada o Marítimo joga fora com o Mafra