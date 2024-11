Líder do CDS preocupado com "instabilidade e ingovernabilidade" da Região

José Manuel Rodrigues, líder do CDS-Madeira, reserva para o final da Comissão Política e do Conselho Regional que deverá reunir na próxima quinta-feira, mais detalhes do seu partido ou uma posição mais analítica sobre o actual momento político regional, no entanto o centrista e simultaneamente presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, que esteve atento ao que Miguel Albuquerque proferiu após a reunião desta manhã da Comissão Política do PSD-M, não deixou de emitir uma curta opinião ao que aconteceu na sede da Rua dos Netos.

“O CDS está profundamente preocupado com mais esta crise política, que independentemente da solução, vai durar meses e que vai provocar, mais uma vez, o adiamento da aprovação do Orçamento, a prevista redução dos impostos, a actualização dos apoios aos idosos e aos jovens e o adiamento da aplicação dos fundos europeus e que pode lançar a Madeira num período de grande instabilidade e de ingovernabilidade”, declarou há instantes, em exclusivo ao DIÁRIO, acrescentando que o seu partido "como sempre, actuará com sentido de responsabilidade, tentando salvaguardar os interesses e direitos dos madeirenses e portosantenses".

Esta manhã, Miguel Albuquerque, quando convidado pelos jornalistas a comentar as declarações de José Manuel Rodrigues que ontem, em Lisboa, deu a entender que a saída do líder do PSD do Governo Regional poderia "ter algum sucesso", no caso de a moção de censura apresentada pelo Chega for aprovada, desvalorizou o pensamento de Rodrigues justamente por "não ir ao sabor do que os partidos dizem".

Durante a Comissão Política dos social-democratas houve quem lembrasse para o cuidado e a especial atenção que Albuquerque deverá ter num futuro posicionamento do CDS com eventuais acordos possam surgir com a esquerda.