Um pequeno reactor nuclear é “seguro” e podia garantir a energia que a Madeira precisa

A 7.ª edição do TEDxFunchal arrancou, esta tarde, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF, no antigo Matadouro), sobre o tema ‘ReSet’, com a intervenção do engenheiro Bruno Soares Gonçalves sobre ‘Energia Nuclear: a Arma de Descarbonização Maciça’.

Este especialista, que em criança tinha o sonho de ser astronauta, lembrou que qualquer conhecimento ou avanço científico pode ser usado para o bem ou para o mal, o que se aplica à energia nuclear, que tem um grande potencial para a produção de electricidade. Bruno Soares Gonçalves descreveu que os 8 mil milhões de habitantes do planeta têm a ambição de ter uma vida saudável e próspera e que esse objectivo exige energia. Referiu que é preciso fazer um ‘reset’ sobre a forma como é vista a energia nuclear na produção de electricidade. Entende que está uma fonte limpa e confiável e é a que emite menor gama de emissões de CO2. “A energia nuclear não é uma arma de destruição maciça. A energia nuclear é a arma de descarbonização pacífica”, declarou o especialista, que entende que um pequeno reactor nuclear modular, semelhante aos que a Amazon vai instalar em Inglaterra, podia garantir as necessidades de energia eléctrica da Madeira. “Precisa de pouco espaço, é bastante apelativa. É algo que no futuro deve ser pensado em ilhas como a Madeira, mas também para Portugal continental”, rematou.

"O nuclear põe sempre medo na cabeça das pessoas, com os acidentes de Chernobyl e Fukushima. Mas o nuclear aprende com os erros e hoje é intrinsecamente seguro com os novos reactores", acrescentou.

Bruno Soares Gonçalves tem 50 anos, é natural de Vila Franca de Xira e Doutorado em Engenharia Física Tecnológica (ULisboa). A sua tese de doutoramento foi distinguida com o “European Physical Society Plasma Division PhD Research Award”(2005). É investigador coordenador do Instituto Superior Técnico e presidente do Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear (desde 2012) e responsável pelo Grupo de Engenharia e Integração de Sistemas desta unidade de investigação. Liderou vários projectos de investigação nas áreas de desenvolvimento para dispositivos de fusão nuclear. É co-inventor de 4 patentes e co-autor de mais de uma centena de artigos publicados em revistas internacionais. Desde 2007 que participa em actividades de divulgação sobre energia, sobre o nuclear e sobre a fusão nuclear.