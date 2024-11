Região volta a receber Campeonato de Portugal de Cruzeiros em 2025

Entre os dias 12 a 15 de Julho as ilhas da Madeira e Portugal Santo voltam a receber, tal como em 2019, o Campeonato de Portugal de Cruzeiros ORC 2025.

A noticia foi avançada ontem pela Associação Regional de Vela da Madeira (ARVM), através das suas redes sociais.

"É com enorme gosto que vimos por este meio informar que a Federação Portuguesa de Vela conjuntamente com a Associação Regional de Vela da Madeira, irão organizar o CAMPEONATO DE PORTUGAL DE CRUZEIROS ORC 2025, na Região Autónoma da Madeira, a prova será disputada entre os dias 12 e 15 de julho nos campos de regata da Ilha da Madeira e Ilha do Porto Santo", pode ler-se na noticia publicada no facebook da ARVM.

"À semelhança de eventos anteriormente, pretende-se desenvolver, fomentar e consolidar as competências do Destino Madeira, no sector da náutica de recreio, promovendo tanto a nível local, nacional e internacional com a envolvência de velejadores e seus barcos vindos das Ilhas Canárias e Açores e naturalmente do território continental.

Estamos já em contactos no sentido de vos proporcionar ótimas condições de participação, para que este evento desportivo seja um sucesso e um momento ímpar para a Vela de Cruzeiro em Portugal." acrescentam ainda a mensagem.

De referir que em 2019 a Madeira e o Porto Santo serviu de palco do evento, e que teve como grande vencedor a embarcação madeirense 'Cash A Lot' de Francisco Nóbrega.

Os campeões de 2019 está já a prepararem-se para poder voltar ao topo do pódio.