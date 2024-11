Remodelar uma casa pode valorizar em 30% o preço de mercado

"Um T2 remodelado fica mais caro, no mínimo, 20% em qualquer zona do país", mas "em Lisboa, Faro e Madeira" a valorização pode chegar a ser 30% maior, revela o mais recente estudo de mercado do idealista/data.

E reforça: "Portugal precisa de aumentar a oferta de casas prontas a habitar, para fazer face à crise de acesso à habitação que hoje assola o país. E este aumento para responder à procura pode dar-se pela construção de casas novas, mas também pela renovação de casas usadas. A remodelação da casa pode ser uma boa aposta para quem quer vender o imóvel, uma vez que aumenta – e muito – o preço de venda. Em Lisboa, Faro e na ilha da Madeira, investir na reabilitação de uma casa antiga pode mesmo valorizar o imóvel em 30%, segundo revelam os dados mais recentes."

Realça o portal imobiliário que "a construção de casas novas – pelo Governo e por privados – é uma estratégia em curso para aumentar o parque habitacional disponível em Portugal. Mas também há que olhar para as casas antigas que podem alojar milhares de famílias se forem reabilitadas. Até porque mais de metade da habitação existente no país tem 30 anos ou mais, segundo revelaram os dados dos Censos 2021". Assim sendo, "a reabilitação de casas vai ajudar a aumentar a oferta de casas no país, apoiando a resolução da crise habitacional que ultrapassa gerações, sendo uma aposta do atual Governo e das autarquias. Mas não só. Também há cada vez mais famílias a optar por renovar casas seja para melhorar o conforto e eficiência energética, seja para valorizar a habitação antes de vender ou arrendar", acrescenta.

De acordo com os dados divulgados hoje, relativos ao 3.º trimestre de 2024, "uma remodelação completa de um apartamento T2 em mau estado pode aumentar, em média, o valor da venda em 30%", sendo também claro que "a valorização de uma casa em Portugal após uma remodelação total vai depender de vários factores, como a localização e a tipologia. Enquanto a renovação de um T1 pode incrementar o valor de venda da casa, em média, em 26,3%, a intervenção num T3 valoriza a habitação em 25%. No caso de um apartamento T4 (ou de tipologia superior) a casa pode ser colocada à venda por um preço 20% superior face àquele que seria considerado caso não houvesse obras na casa", explica.

Assim, no caso das três regiões, porque "os preços das casas colocadas à venda no verão desde ano aumentaram, em média, 30% após um processo de remodelação. Ou seja, pode inferir-se que quem tiver um apartamento T2 em mau estado a valer 200 mil euros, depois de renová-lo consegue vendê-lo por cerca de 260 mil euros em Lisboa, Faro ou na Madeira", significa que há outros factores, entre os quais a melhoria das condições de habitabilidade, nomeadamente do conforto térmico.

"Ao que tudo indica, renovar a casa ajuda muito a melhorar o conforto energético. Dos 3.732 edifícios habitacionais com renovações concluídas que pediram, entre Janeiro e Outubro deste ano, a certificação energética à ADENE – Agência para a Energia, cerca de 63% apresentou uma classe energética de A ou A+. Os distritos de Braga, Porto, Lisboa e a ilha da Madeira são os que concentram maior número de certificados emitidos para edifícios residenciais com renovações finalizadas", conclui.