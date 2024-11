Trabalhadores protestam hoje em Lisboa e Porto por aumentos dos salários e pensões

Milhares de trabalhadores são esperados hoje em Lisboa e no Porto, numa manifestação convocada pela CGTP para reivindicarem aumentos dos salários e das pensões.

Em Lisboa, a concentração está prevista para as 15:00 no Cais do Sodré e termina nos Restauradores, enquanto no Porto está prevista para as 10:00 na Praça da República e termina na Praça dos Leões.

Em declarações à Lusa, o secretário-geral da CGTP disse esperar "uma grande manifestação nacional", explicando que o protesto é dirigido tanto ao setor público como ao privado e marca o fim de "um mês de mobilização, de reivindicação e de luta com centenas de plenários" sob o mote "Aumentar os salários e as pensões/Defender os serviços públicos e as funções sociais do Estado/Resolver os problemas do País".

Para assegurar a participação dos trabalhadores que trabalham ao fim de semana, foram emitidos vários pré-avisos de greve, como é o caso do setor do comércio, escritórios, o setor da indústria ou da hotelaria.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O Ciclo Cinema e Descolonização tem início hoje com a exibição do filme "Independência", de Mário Bastos (Fradique), que aborda a situação colonial em Angola e revela passos iniciais da luta de libertação.

A projeção do filme vai acontecer no Auditório 2 do ISEG -- Instituto Superior de Economia e Gestão, em Lisboa, e é seguida de um debate com a professora e historiadora Ana Paula Tavares.

Este ciclo decorre a par da exposição "Desconstruir o Colonialismo, Descolonizar o Imaginário", no Museu Nacional de Etnologia, organizada pelo Centro de Estudos Sobre África e Desenvolvimento (CEsA), com coordenação da professora e investigadora Isabel Castro Henriques.

As sessões de cinema vão prosseguir até junho de 2025, acompanhando a mostra, sempre no Auditório 2 do ISEG, e cada exibição vai contar com os profissionais envolvidos na produção dos filmes, e com investigadores indicados pelo CEsA.

DESPORTO

O Famalicão vai tentar aproximar-se hoje do topo da I Liga de futebol, quando visitar o Arouca, em jogo da 11.ª jornada, num dia em que se destaca ainda o regresso de Petit ao Bessa, agora ao comando do Rio Ave, frente ao Boavista.

O antigo médio internacional português sucedeu a Luís Freire como 'timoneiro' dos vila-condenses e vai estrear-se na visita aos 'axadrezados', último clube que treinou em Portugal, no último jogo do dia, marcado para as 20:30.

Antes, o Famalicão, sétimo com 16 pontos, pode ultrapassar provisoriamente o vizinho Vitória de Guimarães e os açorianos do Santa Clara, caso some a segunda vitória seguida na competição na receção ao Arouca, 16.º e antepenúltimo, com sete pontos, que ainda procura o primeiro triunfo sob o comando de Vasco Seabra e não vence há quatro jornadas.

O Casa Pia, nono com 12, procura pontuar pelo terceiro jogo seguido na receção, em Rio Maior, ao lanterna-vermelha Farense, que perdeu os últimos dois encontros para o campeonato e continua no último lugar, com quatro pontos, a partir das 15:30.

À mesma hora, Estoril Praia e AVS, ambos com nove pontos, defrontam-se em casa do emblema da Linha de Cascais, num encontro entre 'canarinhos', que foram batidos por 4-0 na visita ao FC Porto na jornada anterior, e avenses, que, além de goleados pelo FC Porto, por 5-0, perderam ainda em casa frente ao Famalicão, totalizando cinco jogos sem vencer.