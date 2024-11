Trump vai a três estados decisivos e Harris faz campanha no Michigan

Com apenas dois dias para passarem as mensagens finais da campanha, os candidatos presidenciais Donald Trump e Kamala Harris vão hoje fazer eventos nos estados decisivos da Pensilvânia, Carolina do Norte, Georgia e Michigan.

O republicano Donald Trump começará hoje o dia na Pensilvânia, com um comício às 10 horas locais em Lititz. Este é considerado o mais crítico dos estados decisivos e as sondagens têm mostrado uma corrida em empate técnico, mas com ligeira vantagem para a oponente Kamala Harris.

Trump regressa depois à Carolina do Norte, onde esteve no sábado, para falar depois de almoço em Kinston. O candidato quer garantir a vitória neste 'swing state' que foi arrasado pelo furacão Helene e ainda está em recuperação.

O dia terminará com um comício de Trump em Macon, Georgia, um dos estados que em 2020 foi ganho pelo democrata Joe Biden e que ditou a derrota dos republicanos. Economia e imigração são os dois temas principais que se espera ver Trump referir nos eventos.

Do outro lado da corrida, Kamala Harris irá falar no Michigan, um estado essencial para manter intacta a "muralha azul" de que dependem os democratas para chegar à Casa Branca.

A última sondagem da Marist dá a Harris 51% das intenções de voto contra 48% de Trump, ainda dentro da margem de erro, mas com uma diferença mais folgada que noutros estados.

O comício que a vice-presidente tem marcado para hoje vai decorrer na Michigan State University, naquele que será um momento de balanço e uma espécie de "encerramento" da campanha, com foco no aborto, democracia e medidas para a classe trabalhadora.

A nível nacional, o agregado de sondagens dá a Kamala Harris uma pequena vantagem sobre Donald Trump, cerca de 1,4% segundo a plataforma FiveThirtyEight.

Em termos de hipóteses de vitória, os dois estão empatados tecnicamente: Trump ganha 50 vezes em 100 e Harris 49 em 100, com uma possibilidade bastante remota (1 em 100) de empate no colégio eleitoral.