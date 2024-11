Justiça argentina acusa três pessoas pela morte de Liam Payne em Buenos Aires

A justiça argentina acusou hoje três pessoas no processo que investiga a morte do cantor britânico Liam Payne, em 16 de outubro, depois de ter caído do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires.

"No âmbito da investigação (...) foram descobertas condutas ilícitas, das quais três pessoas foram acusadas dos crimes de abandono de pessoa seguido de morte, fornecimento e facilitação de estupefacientes", adiantou hoje a Procuradoria Nacional Penal e Correcional n.º 14.

Um dos acusados é uma pessoa que acompanhou Payne durante a sua estadia em Buenos Aires, outro é funcionário do hotel onde ocorreu a sua morte e o terceiro foi descrito como "fornecedor de estupefacientes".

O Ministério Público informou também que a acusação destas três pessoas, cuja detenção já foi decretada, ocorreu após uma extensa investigação que incluiu dezenas de depoimentos, a análise de mais de 800 horas de filmagens de câmaras do hotel e na via pública, e a conteúdo do telemóvel de Payne e de várias testemunhas, para além de estudos tanatológicos e laboratoriais.

A justiça argentina divulgou ainda que o ex-membro da 'boys band' One Direction consumiu álcool, cocaína e antidepressivos antes de morrer.

"Os resultados dos estudos toxicológicos - já comunicados à sua família - revelaram que, nos momentos anteriores à sua morte e pelo menos nas últimas 72 horas, Payne apresentou no seu corpo um policonsumo de álcool, cocaína e antidepressivos", pode ler-se na acusação.

A autópsia parcial já tinha revelado a presença no corpo de Payne de "cocaína rosa", uma mistura de drogas que inclui metanfetamina, cetamina e MDMA. Também foram detetados crack e benzodiazepinas.

Um "cachimbo de alumínio improvisado" foi também encontrado no quarto onde o artista, de 31 anos, estava hospedado em Buenos Aires.

O cantor sofreu "traumas múltiplos" e "hemorragia interna e externa", ligados à queda que lhe provocou a morte.

O jornal Clarin publicou no final de outubro fotos do interior do quarto de Liam Payne, com pó branco em cima de uma mesa, ao lado de papel de alumínio e um isqueiro, além de uma televisão cujo ecrã estava partido.

O corpo do artista foi transferido na quarta-feira do Aeroporto Internacional de Ezeiza (província de Buenos Aires) para Londres num voo da British Airways, pouco depois de ter sido embalsamado no Cemitério Britânico de Buenos Aires com a ordem para preservar os seus restos mortais.

Liam Payne foi catapultado para o estrelato em 2010 graças aos One Direction, produto do programa televisivo "The X Factor".

O grupo tornou-se uma das 'boys bands' mais rentáveis do mundo, antes de entrar em hiato em 2016, nunca formalizando a separação.

O cantor discutiu abertamente a sua difícil relação com a fama e os seus problemas com o alcoolismo. Em 2023, revelou que tinha estado internado num centro de reabilitação.

A sua ex-companheira, a cantora Cheryl Tweedy, pediu após a morte respeito pela sua dignidade. O casal teve um filho, atualmente com sete anos.