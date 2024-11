Interrupção da circulação rodoviária na Rua do Aljube

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa hoje que, "devido à desmontagem da grua de uma obra, e por motivos de segurança, será necessário proceder à interrupção da circulação rodoviária, bem como à proibição de estacionamento na Rua do Aljube, amanhã, dia 9 de Novembro de 2024, entre as 08h00 e as 19h00".

Durante esta interrupção, "o acesso à Clínica da Sé deverá ser efetuado pela Rua Dr. António José de Almeida", esclarece. Já "a Avenida Arriaga, no troço compreendido entre a Avenida Zarco e a Rua João Tavira, funcionará nos dois sentidos, apenas para o acesso à Praça de Táxis e estacionamento reservado", acrescenta.

Durante este período de 11 horas, "as operações de cargas e descargas que se realizem na Rua João Tavira deverão aceder a este arruamento através da Rua Câmara Pestana", sinaliza.

A autarquia "solicita a melhor compreensão dos condutores pelos incómodos causados e a colaboração no cumprimento da sinalização temporária existente no local", sendo que "a interrupção, proibição de estacionamento e acessos especiais, serão coordenadas pela Polícia de Segurança Pública".

Se tiver dúvidas e para mais informações, pode consultar a plataforma municipal infomobilidade.funchal.pt, onde pode saber de outras estradas interrompidas ou condicionais num grafismo dinâmico.