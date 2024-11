Charli XCX, Deftones, Anohni e dezenas de outros no Primavera Sound do Porto em 2025

O cartaz do festival Primavera Sound do Porto, que acontece entre 12 e 15 de junho no Parque da Cidade, vai contar com Charli XCX, Deftones, Anohni and The Johnsons e Jesus Lizard, entre outros, anunciou hoje a organização.

Num já habitual vídeo partilhado nas redes sociais, a organização do festival revelou a composição do cartaz do evento do próximo ano, cujo último dia vai ser inteiramente dedicado à música eletrónica.

No Porto, vai estar a britânica Charli XCX, um dos fenómenos do ano com o disco "Brat", os seus conterrâneos Jamie XX, de regresso ao palco do Primavera Sound, e Michael Kiwanuka, e os norte-americanos Deftones, Denzel Curry, Kim Deal e The Jesus Lizard, que este ano lançaram o primeiro disco em 26 anos.

O alinhamento do festival inclui ainda nomes com Aminé, Beach House, Caribou, Chat Pile, Destroyer, Floating Points (em 'live act'), Fontaines D. C., Glass Beams, Haim, Turnstile, TV on the Radio, Waxahatchee e Wet Leg, entre outros.

O festival vai também incluir artistas portugueses que vão de A Garota Não a Surma, passando por Capitão Fausto, David Bruno, Eu.Clides, Maria Reis e Nunca Mates o Mandarim.

Os passes para a 12.ª edição do festival no Porto estão à venda por 180 euros mais taxas.