Maduro felicita Trump e diz que Venezuela quer "diplomacia de paz e diálogo"

O Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, felicitou hoje Donald Trump pela sua vitória nas eleições presidenciais norte-americanas, afirmando que Caracas mantém uma "diplomacia de paz e diálogo".

Em comunicado felicitando Trump e o povo norte-americano, o Ministério de Relações Exteriores da Venezuela sublinha que o país "estará sempre disposto a estabelecer boas relações com os governos norte-americanos, no marco de um espírito de diálogo, respeito e sensatez".

"O reconhecimento da soberania e da autodeterminação dos povos [é] fundamental para a construção de um mundo novo, onde prevaleça o equilíbrio entre as nações livres", adianta.

"O povo da Venezuela partilha laços históricos com o povo dos Estados Unidos, com quem aspiramos percorrer um caminho de paz e justiça social, onde não haja lugar para a guerra, a exclusão ou a discriminação, e onde a cooperação e o respeito mútuo entre as nações sejam o estandarte das relações internacionais", adianta o documento.

O republicano Donald Trump foi eleito o 47º Presidente dos Estados Unidos tendo já conquistado mais do que os 270 votos do colégio eleitoral necessários, quando ainda decorre o apuramento dos resultados. Trump segue também à frente da adversária democrata Kamala Harris no voto popular, com 51,1% contra 47,4% dos votos contados.

O Partido Republicano recuperou ainda o Senado ao ultrapassar a fasquia de 51 eleitos, enquanto na Câmara dos Representantes segue igualmente na frente no apuramento com 201 mandatos, a apenas 17 da maioria.