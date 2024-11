Guterres felicita Trump e garante estar pronto para trabalhar com Presidente eleito

O secretário-geral da ONU, António Guterres, felicitou hoje Donald Trump pela sua vitória nas eleições presidenciais norte-americanas, sublinhando a importância da cooperação entre os Estados Unidos da América (EUA) e as Nações Unidas.

"As Nações Unidas estão prontas para trabalhar de forma construtiva com a próxima administração para enfrentar os desafios dramáticos do nosso mundo", disse Guterres, num comunicado, depois de as relações entre a organização multilateral, com sede nos EUA, e Donald Trump terem sido complicadas durante o primeiro mandato do republicano na Casa Branca (2017-2021).

Donald Trump, 78 anos, reivindicou a vitória nas eleições presidenciais de terça-feira, embora os resultados finais ainda não tenham sido confirmados.

Quando ainda decorre o apuramento dos resultados, e segundo as projeções conhecidas, o republicano já ultrapassou os 270 votos necessários no Colégio Eleitoral para regressar à Casa Branca (presidência dos EUA).

Trump segue também à frente da adversária democrata Kamala Harris no voto popular, com 51,1% contra 47,4% dos votos contados.

O Partido Republicano recuperou ainda o Senado (câmara alta do Congresso) ao ultrapassar a fasquia de 51 eleitos, enquanto na Câmara dos Representantes (câmara baixa) segue igualmente na frente no apuramento com 201 mandatos, a apenas 17 da maioria.