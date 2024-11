Colégio dos Jesuítas acolhe debate sobre oportunidades de investimento na Madeira

Amanhã, quinta-feira, 7 de Novembro, às 14h30, terá lugar no auditório do Colégio dos Jesuítas, no Funchal, a sessão 'Investir na Madeira em 2025: A perspectiva legal'.

A iniciativa é organizada pela PRA-Raposo, Sá Miranda & Associados, Sociedade de Advogados, em parceria com a ACIF-CCIM.

O evento vai dividir-se em duas sessões, "com o objectivo de debater os desafios fiscais e as oportunidades de investimento no território madeirense", momentos que serão moderados por Tânia Castro, presidente de mesa da ACIF, e por Nuno Agostinho, presidente da AJEM - Associação de Jovens Empresários Madeirenses.

Durante as sessões, serão discutidas: as perspectivas do Orçamento do Estado 2025; as vantagens competitivas da Região Autónoma da Madeira; o processo de obtenção de vistos e residências – um guia para viver ou trabalhar em Portugal; e o impacto do alojamento local na Madeira, incluindo novas tendências como coliving e coworking.