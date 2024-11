PS questiona ministro sobre apoio aos emigrantes carenciados e reconhecimento profissional dos regressados

A deputada do PS-Madeira à Assembleia da República questionou, ontem, o ministro dos Negócios Estrangeiros sobre o que está a ser feito pelo Governo para responder às dificuldades que atravessam muitos portugueses na diáspora, mas também aqueles emigrantes e lusodescendentes que regressam ao país.

No âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado, Sofia Canha apontou os obstáculos aos reconhecimentos académicos e profissionais de emigrantes lusos e luso-descendentes que voltam a Portugal, isto quando o nosso país precisa de mão-de-obra qualificada e de pessoas que queiram aqui exercer a sua profissão.

Por outro lado, referindo-se aos programas de Apoio Social a Idosos Carenciados e Apoio Social a Emigrantes Carenciados, a parlamentar madeirense considerou importante a sua revisão, de modo a incluir pessoas com deficiência e reforçar o financiamento ajustado à atualidade.

Na ocasião, Sofia Canha perguntou também que esforços está a desenvolver o Ministério dos Negócios Estrangeiros para a libertação de presos políticos na Venezuela, incluindo alguns luso-descendentes, entre eles o deputado William D’Ávila, vincando que “a participação política não pode ser um passaporte para a prisão”.

A deputada do PS-Madeira deu conta ainda da preocupação manifestada pela associação da diáspora científica da Ucrânia, que reportou a dificuldade em aceder a documentos comprovativos da sua formação académica, destruídos pelos bombardeamentos, o que faz com que, à conta disso, Portugal não beneficie do saber e competências acumuladas por estes cidadãos ucranianos a residir no nosso país.