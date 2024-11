PAN Madeira propõe criação de Parque Ecológico na Zona Oeste

O Partido Pessoas–Animais–Natureza (PAN) Madeira anuncia a sua proposta para a criação de um Parque Ecológico na Zona Oeste da Madeira, uma iniciativa essencial para enfrentar o problema das espécies invasoras e os incêndios florestais que afectam a Região. Este projecto, que visa garantir a execução do Parque Ecológico de cariz transmunicipal, foi uma das medidas do programa do partido implementadas no programa de governo, sendo considerado fundamental para ser aplicado já no orçamento de 2025.

No seu entender, "a Zona Oeste da Madeira, marcada por um histórico de incêndios necessita de uma resposta imediata e eficaz. Com a criação deste Parque Ecológico, propomos um centro de inovação que desenvolverá planos de reflorestação, promovendo a recuperação das áreas afetadas e a proteção da biodiversidade local. Esta intervenção é particularmente urgente, tendo em conta os danos provocados pelos incêndios ocorridos em agosto passado".

Para o Vice Porta-voz do PAN Madeira, Válter Ramos: “A criação deste Parque Ecológico não é apenas uma questão ambiental, mas um compromisso com o futuro da nossa ilha. Precisamos de agir agora, restaurar o que foi perdido e garantir que a Madeira seja um exemplo de sustentabilidade e preservação.”

O futuro do nosso meio ambiente e a qualidade de vida dos madeirenses dependem das decisões tomadas agora. O PAN Madeira está dedicado a liderar esta mudança e faz um apelo à responsabilidade coletiva, assegurando que a nossa ilha continue a ser um espaço de beleza natural e rica biodiversidade.