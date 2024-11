Italiano Davide Massa arbitra Bayern Munique-Benfica

O italiano Davide Massa é o árbitro do jogo de quarta-feira entre Bayern Munique e Benfica, em Munique, da quarta jornada da Liga dos Campeões de futebol (20:00), informou hoje a UEFA.

Na Arena de Munique, Massa, de 43 anos e internacional desde 2014, contará com os assistentes Filippo Meli e Stefano Alassio, e no videoárbitro (VAR) estará Aleandro Di Paolo, coadjuvado por Daniele Chifi.

Esta será apenas a segunda vez que Davide Massa apita um jogo das 'águias', depois de também ter sido o árbitro num jogo da Liga dos Campeões, de 2022/23, na vitória na primeira mão dos oitavos de final, em casa do Club Brugge (2-0).

O Benfica soma seis pontos na fase de liga da 'Champions', em 13.º lugar, com duas vitórias e uma derrota, e o Bayern Munique é 23.º, com apenas três pontos, resultantes de uma goleada ao Dínamo Zagreb (9-2), e derrotas com Aston Villa e FC Barcelona.