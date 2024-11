Morreu Quincy Jones aos 91 anos

O produtor musical e compositor Quincy Jones morreu no domingo à noite, aos 91 anos, disse hoje o assessor do artista.

De acordo com o seu assessor, Arnold Robinson, Jones morreu no domingo à noite, na sua casa, no bairro de Bel Air, em Los Angeles, rodeado pela família.

"Esta noite, com o coração cheio, mas partido, devemos partilhar a notícia da morte do nosso pai e irmão Quincy Jones", afirmou a família em comunicado.

"E embora esta seja uma perda incrível para a nossa família, celebramos a grande vida que viveu e sabemos que nunca haverá outro como ele", referiu a nota.

Jones foi um dos primeiros executivos negros a prosperar em Hollywood e a acumular um extraordinário catálogo musical que inclui alguns dos momentos mais ricos da música norte-americana.

Jones deixa um vasto legado, desde a produção do histórico álbum 'Thriller' de Michael Jackson à composição de bandas sonoras premiadas para cinema e televisão e à colaboração com Frank Sinatra, Ray Charles e centenas de outros artistas.