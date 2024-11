‘MSC Opera’ com 250 embarques no Funchal

O navio de cruzeiros ‘MSC Opera’ realizou 250 embarques no Porto do Funchal esta sexta-feira, 29 de Novembro, contando, agora, com 2.547 pessoas a bordo, 744 das quais tripulantes.

Segundo o gestor de Eventos do navio, Juan Carlos Diaz, muitos dos grupos de passageiros que embarcam na capital madeirense são de outros países da Europa, uma característica que considera interessante. Em causa estão turistas provenientes de diversos países europeus, em especial de Itália, Polónia e Espanha. Os portugueses, onde se incluem alguns madeirenses, estão em menor número.

O ‘MSC Opera’ está posicionado na rota das Cruise Atlantic Islands, ligando por via marítima a Madeira e as ilhas Canárias.

O cruzeiro que teve ontem início no Funchal terá a duração de sete noites e oito dias, terminando no dia 6 no mesmo Porto.

O DIÁRIO está a realizar a viagem a convite da MSC Cruzeiros no âmbito de uma Press Trip (viagem de imprensa, em português) que envolve um grupo de 13 jornalistas, três da Região e 10 do continente, em representação de importantes órgãos de comunicação social.

Depois de uma escala de 13 horas no Porto do Funchal, o navio de cruzeiros partiu com destino a Santa Cruz de Tenerife.

O primeiro dia do cruzeiro contou com diversas actividades de animação a bordo, tendo ficado marcado pelo espectáculo Circo 1920 e pela Festa Branca.

Os passageiros foram surpreendidos com o balanço intenso do navio devido à forte ondulação, que levou a que a MSC reajustasse o itinerário.

Assim, tendo em conta as condições meteorológicas desfavoráveis previstas para o Atlântico Norte com ventos fortes e ondulação elevada, o navio de cruzeiros antecipou a chegada a Tenerife, programando a atracagem para as 00 horas de 1 de Dezembro ao invés das 5 horas inicialmente previstas.