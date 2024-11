DIÁRIO em cruzeiro com destino a Canárias

O DIÁRIO embarca esta sexta-feira, 29 de Novembro, num cruzeiro entre a Madeira e as ilhas Canárias.

Trata-se de uma Press Trip (viagem de imprensa, em português) promovida pela MSC Cruzeiros para divulgar o novo cruzeiro para a temporada de Inverno 2024-2025. O itinerário da rota da Cruise Atlantic Islands liga por via marítima a Madeira e as ilhas Canárias, dois dos principais destinos de cruzeiro no Atlântico Norte.

A nova rota iniciada a 3 de Novembro vai decorrer até 20 de Março de 2025, com embarques e desembarques no Porto do Funchal, num total de 19 cruzeiros em direcção ao arquipélago vulcânico espanhol.

Programa da Viagem

Durante oito dias, o DIÁRIO dará a conhecer todos os pormenores do cruzeiro realizado a bordo do navio 'MSC Opera' com partidas da Madeira pela primeira vez.



O navio de cruzeiros que atracou no Porto da capital madeirense esta manhã tem partida prevista para as 22 horas com destino a Santa Cruz de Tenerife, seguem-se escalas em Las Palmas, em Gran Canária; Puerto del Rosário, em Fuerteventura; e Santa Cruz de La Palma. O 'MSC Opera' regressa ao Porto do Funchal a 6 de Dezembro, onde termina o cruzeiro de sete noites.

A Press Trip terá início com o embarque da equipa, composta por jornalistas regionais e continentais, às 15 horas.

Do programa da viagem constam duas excursões no dia 3 e 5 de Dezembro. Na terça-feira haverá uma experiência de meio-dia a bordo de um jeep em Fuerteventura. A viagem promete uma viagem inesquecível pela ilha, começando com um passeio até La Oliva, a capital do norte da Região, onde os participantes farão uma paragem na praça da cidade. Seguir-se-á uma visita à Playa Águila, uma praia conhecida pela sua enseada com formato de asas de águia. De lá, os visitantes poderão desfrutar de vistas panorâmicas, antes de continuar até El Cotillo, uma pitoresca vila de pescadores.

O grande destaque do passeio será a visita às Dunas de Corralejo, uma imensa reserva natural na ponta norte da ilha. A excursão terminará com o regresso ao porto para embarque no navio.

Já na quinta-feira, os participantes da Press Trip terão a oportunidade de conhecer Santa Cruz de La Palma com uma excursão pelos vulcões e vinhos da ilha.

A aventura que combina a exploração de paisagens vulcânicas e a degustação de vinhos locais terá início com um percurso pelo sul da ilha, passando por vinhedos, campos de lava e pinhais.

A primeira paragem será em Fuencaliente, conhecida pelas erupções vulcânicas e pela produção de vinho. Os participantes terão a oportunidade de apreciar as vistas da costa sul, o farol e as salinas, importantes para a economia da ilha.

A excursão segue para a cratera de San Antonio, onde será feita uma caminhada de cerca de 30 minutos ao redor da borda. Durante o trajecto, será possível ver o vulcão Teneguía ao longe. Depois, os participantes visitarão uma adega local, onde poderão saborear um lanche leve e degustar vinhos produzidos na região. A excursão terminará com o regresso ao porto.

Nos restantes dias do cruzeiro, estão programados tempos livres para conhecer o navio e os destinos em escala.

Sobre o navio

O navio de passageiros 'MSC Opera' navega com bandeira do Panamá. A embarcação tem um total de 274,9 metros de comprimento e 28,8 metros de largura, com capacidade para 2.579 passageiros e 721 tripulantes.