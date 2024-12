Israel ataca membro do Hamas em Gaza supostamente envolvido com chefe José Andrés

As Forças de Defesa de Israel lançaram hoje um ataque aéreo na Faixa de Gaza contra o veículo de um membro do movimento Hamas, que está sob investigação por possíveis ligações a uma organização do chefe espanhol José Andrés.

O anúncio foi feito pelas forças de defesa israelitas (FDI), as quais precisaram que o ataque contra o veículo de um membro daquele movimento de resistência islâmica ocorreu por este estar a ser investigado por supostas ligações à World Central Kitchen (WCK), organização não-governamental (ONG) do chefe de cozinha espanhol José Andrés.

"O terrorista esteve sob vigilância dos serviços em tempo real", declarou a IDF nas redes sociais, acrescentando que o membro do Hamas esteve envolvido nos ataques de 07 de outubro do ano passado.

As Forças de Defesa de Israel acrescentaram estar agora a investigar possíveis ligações entre o alegado terrorista e a ONG de José Andrés, que colabora na distribuição de alimentos na Faixa de Gaza e noutras zonas do mundo em conflito.

Até ao momento, a World Central Kitchen não se pronunciou sobre o assunto.

As IDF esclareceram pouco depois que o veículo em que viajava o alegado membro do Hamas era um "veículo civil sem identificação" e que a sua deslocação na estrada na Faixa de Gaza "não era coordenada para o transporte de ajuda".

Embora as autoridades israelitas não tenham especificado o local do ataque, os relatos coincidem com as recentes atualizações nos meios de comunicação palestinianos sobre um ataque israelita à cidade de Khan Younis, que fez, pelo menos, sete mortos.