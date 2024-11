Polónia mobiliza caças durante "ataque massivo" russo

O exército polaco anunciou hoje que mobilizou caças e "todas as forças e recursos disponíveis" para proteger território polaco durante um "ataque massivo" de mísseis e 'drones' russos contra a Ucrânia.

"Devido a um ataque massivo da Federação Russa, que está a realizar ataques com mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos e 'drones' contra instalações localizadas, entre outros locais, no oeste da Ucrânia, começaram as operações de aeronaves polacas e aliadas no nosso espaço aéreo", escreveu o comando central polaco na rede social X.

Estas medidas "destinam-se a garantir a segurança nos setores adjacentes às zonas ameaçadas", acrescentou.

Na Ucrânia, o ministro da Energia, German Galushchenko, afirmou na plataforma de mensagens Telegram que está em curso um "ataque massivo ao sistema elétrico" e que as forças russas estão a "atacar as instalações de produção e transmissão de eletricidade em toda a Ucrânia".

O presidente da Câmara de Kiev, Vitali Klitchko, disse que uma pessoa ficou ferida quando um fragmento de um 'drone' caiu num edifício residencial.

As autoridades locais e os meios de comunicação ucranianos relataram numerosas explosões em todo o país, em especial no sul, em Zaporijjia, Odessa e Mykolaïv, bem como em Cherniguiv (norte).