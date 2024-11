Jéssica Teles denuncia “escândalo” dos preços da habitação e acusa Governo de falta de soluções

A deputada Jéssica Teles (JPP) denunciou, esta manhã, no plenário da Assembleia Legislativa da Madeira, o “escandaloso” nível dos preços da habitação no nosso arquipélago, já que 3.573 euros é o salário mensal necessário para comprar casa na Madeira, de acordo com o Estudo da Hellosafe (casa de 100m2 na RAM).

Face a este cenário, a representante do JPP criticou o Governo Regional por não investir “um único cêntimo na habitação”, já que “todo o dinheiro que está a ser aplicado na habitação é do PRR”. “São 138 milhões de euros com estimativa de criar 805 novos fogos até 2026, quando inicialmente, eram 1.121. Afinal são menos 316 habitações quando a necessidade recomenda que fossem construídas muito mais do que as 1121! Esperemos que daqui até ao fim da aplicação do PRR muitas outras casas não se percam pelo caminho”, declarou Jéssica Teles.

A mesma deputada sublinhou que “estamos perante um drama social tremendo”, já que “os jovens madeirenses não conseguem comprar casa, tendo em conta os baixos salários e a precariedade laboral”.

Jéssica Teles aproveitou para eferir que na semana passada foi noticiada a criação de uma nova cooperativa de habitação – ATLANTIMODUS – cuja previsão é de construir mais 60 fogos habitacionais, até 2026, para famílias de classe média. “Dado curioso é que esta cooperativa conta com Rui Barreto, anterior secretário regional da Economia e pessoa que, sentando-se no conselho de governo à época, terá informações privilegiadas neste sector, bem como noutros. Esperemos que não seja um fato à medida para atribuir habitações, sem critério, apenas a alguns fiéis de determinados partidos e fugir ao escrutínio público. Temos razões para não confiar”, adiantou a deputada.