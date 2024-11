13,3 milhões para Lar com 115 vagas

A Santa Casa da Misericórdia do Funchal vai investir 13,3 milhões de euros, 9,9 milhões dos quais comparticipado pelo PRR, na construção de lar com capacidade para acolher 115 idosos em valências diferenciadas.

O projecto de renovação e ampliação do Complexo Social de Santa Clara visa a construção e a renovação do Lar Santa Isabel, Estrutura Residencial para Pessoas Idosas - ERPI, de um Centro de Dia integrado na ERPI, de um conjunto de Residências Assistidas RI inserido no Complexo Social, assim como a construção de uma área de serviços de saúde vocacionados para a Reabilitação Física da Pessoa Idosa.

Na prática visa a criação de 65 novas vagas e 20 vagas remodeladas em ERPI - Estrutura Residencial para Pessoa Idosa- e RI, bem como 30 novas vagas de Centro de Dia, perfazendo, no total, 115 vagas.

O presidente do Governo Regional visita esta manhã o local onde vai ser edificada a construção para proceder ao lançamento da primeira pedra.