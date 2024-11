Aerial Yoga ‘pendura’ a tensão e o stress e resgata a confiança

A instrutora de Aerial Yoga, Andreia Sousa, deu a conhecer a vertente da modalidade que combina posições de ioga, pilates e as famosas inversões, que são acrobacias realizadas com recurso a um tecido, suspenso no tecto.

“Esta modalidade começou mais ligada ao circo, mas depois com o decorrer do tempo fomos adaptando para que todas as pessoas consigam fazer”, referiu a profissional, fazendo questão de admitir que “num primeiro momento parece uma prática muito difícil e que só pode ser realizada por algumas pessoas, mas não é”.

O ‘hammock’, o tecido utilizado para realizar os exercícios tradicionais do ioga, mas em suspensão, “apoia a postura e permite uma leveza em todos os movimentos, levando a que a pessoa possa intensificá-los por ter esse suporte e sinta mais segurança”.

Ao DIÁRIO-Desporto, Andreia Sousa explicou que a ausência de contacto com o chão, quando são realizadas as inversões, “ajuda muito a libertar a tensão, stress e ansiedade”.

“As pessoas chegam muito com dores nos ombros, pescoço e nas costas, comum em quem trabalha ao computador o dia todo. Costumo dizer que é um descarregar. Quando viramos de cabeça para baixo parece que sacudimos e deixamos tudo ali. Ao voltar para cima parece que somos outra pessoa, bem mais leve", referiu.

A instrutora não deixou de enumerar os vários benefícios, como o aumento da mobilidade e flexibilidade, muitas vezes ausente dos planos de treino diários, mas fez questão de sublinhar que o aumento da confiança em si próprio é o mais impactante.

“Muitas pessoas referem quando chegam à minha aula que viram as fotografias e que têm muita curiosidade, mas que acreditam que não vão conseguir fazer. No início para as acalmar respondo sempre que não há problema que vou ajudar, mas sabendo de antemão que aquela pessoa vai conseguir fazer as posturas no fim da aula. Isto é cativante, porque muitas vezes achamos que não conseguimos fazer alguma coisa e conseguimos se tentarmos. Tudo isto tem um impacto tremendo, porque levamos para a nossa vida e vem à memória sempre que nos deparamos com um desafio.” Andreia Sousa, instrutora de Aerial Yoga

