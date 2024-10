Dinarte Nóbrega vence Rampa do Porto Moniz

O actual detentor do troféu regional de rampas, Dinarte Nóbrega, conquistou a Rampa do Porto Moniz, ficando assim próximo da revalidação do título regional.

Na prova, organizada pelo Clube Desportivo do Nacional, o piloto do LBS Motor Club RX01 garantiu a vitória com o tempo total de 5:42.703, com uma diferença de mais 2.634 para Gregório Faria, que conquistou o segundo lugar do pódio, com a marca de 5:45.337. Na terceira posição ficou Sérgio Jesus, com o tempo de 5:49.734

A próxima e última competição do Troféu Regional de Rampas AMAK acontece nos dias 22 e 23 de Novembro, no Paul do Mar (Calheta), sendo novamente organizada pelo CD Nacional.