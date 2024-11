Ajax vence 'clássico' e acaba com invencibilidade do PSV no campeonato

Amesterdão, Países Baixos, 02 nov 2024 (Lusa) -- O Ajax colocou hoje um ponto final na invencibilidade do líder PSV na Liga neerlandesa de futebol, ao vencer por 3-2 o 'clássico' da 11.ª jornada, que lhe permitiu aproximar-se do rival.

Na Arena Johan Cruyff, o avançado Luuk de Jong adiantou o conjunto de Eindhoven, aos 18 minutos, mas o médio Davy Klaassen empatou em cima do intervalo, aos 43, antes de o croata Ivan Perisic recolocar os visitantes na frente, aos 54.

Contudo, Kian Fitz-Jim repôs a igualdade, aos 66 minutos, e o belga Mika Godts, saído do banco de suplentes, completou a reviravolta para a formação comandada pelo italiano Francesco Farioli, aos 74.

O Ajax, que não vencia um 'clássico' com o PSV desde janeiro de 2022, somou a sexta vitória seguida na Eredivisie, em que ocupa a segunda posição, agora a cinco pontos do líder e com menos um jogo realizado.

Esta foi, de resto, a primeira derrota da equipa de Peter Bosz no campeonato, depois de 10 triunfos noutros tantos encontros na prova.