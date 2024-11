Governo Regional atribui mais de 48 mil euros a projectos de empreendedorismo social

O Governo Regional, através da Direcção Regional da Juventude formaliza esta segunda-feira, 4 de Novembro, a concessão de 18 apoios financeiros no âmbito do programa PRINT destinados à concretização de projectos de empreendedorismo social.

A cerimónia de assinatura dos contratos-programa decorrerá na sede da Direcção Regional da Juventude, à Rua dos Ferreiros, e contará com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Os 18 contratos-programa serão celebrados entre o Executivo Madeirense e seis associações juvenis, bem como 12 grupos informais de jovens, num investimento global de 48.123,90 euros.

Os projectos seleccionados constituem uma resposta inovadora, sustentável e potenciadores de uma maior participação juvenil em áreas diversificadas, tais como a artística, a ambiental, a cultural, a social, a musical, a da saúde e a do desporto para todos. O objectivo do Governo Regional é abranger mais de seis mil jovens de toda a Região.

Os projectos PRINT serão executados entre três meses a 9 meses.

Na ocasião, o líder madeirense também visitará o Centro Hub Juventude, um espaço facilitador da interacção social, de métodos de trabalho e processos específicos, que para além da oferta de zonas de trabalho pessoal e colaborativo, apresentando-se como uma estructura impulsionadora das relações humanas e da partilha do conhecimento, da valorização da comunicação, na elaboração de projectos inovadores.

Para potenciar as sinergias, o espaço, dispõe de diversas salas, com uma capacidade de 20 pessoas na sala de trabalho colaborativo, 8 na sala de reuniões, 8 na sala fablab, 15 na área de lazer, numa capacidade total de cerca de 50 pessoas.

Em termos de equipamentos, o Hub.Juventude está equipado com redes e serviços wireless, 17 portáteis, 10 pc’s, 9 câmaras web, 4 painéis interativos, equipamentos de vídeo e imagem, 1 impressora 3D, 28 auscultadores com microfone, 1 máquina de costura, 1 caixa de ferramentas, entre outros.

A conceção do projecto resultou numa parceria com o Departamento de Arte e Design da Universidade da Madeira, nomeadamente pelos alunos de Curso de Design, 3.º ano, com a coordenação da professora Susana Gonzaga, entre 2021 e 2022, num investimento de 500 mil euros.