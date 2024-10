Governo Regional dá até 10 mil euros na compra de sistemas para armazenar energia eléctrica

O secretário regional de Equipamentos e Infraestrurturas, Pedro Fino, apresentou, esta manhã, no parlamento, o decreto legislativo que cria o programa +Energia, com incentivos à produção e armazenamento de energia eléctrica a partir de fontes renováveis, incluindo a aquisição de baterias. O apoio máximo a conceder vai ate 8 mil euros para pessoas singulares e pequenas e médias empresas (PME) e até 10 mil euros para cooperativas, IPSS, associações sem fins lucrativos e condomínios.

Pedro Fino explicou que este programa tem por objectivo impulsionar a transição energética e a neutralidade carbónica surgindo como um aperfeiçoamento do programa anterior PRIPAER RAM 2023, ampliando o seu âmbito e impacto. “Enquanto o PRIPAER RAM 2023 tinha como principal objectivo a promoção de medidas de eficiência energética e a instalação de sistemas fotovoltaicos em residências e empresas, o +ENERGIA expande estas metas, ao incluir incentivos substanciais para o armazenamento de energia eléxtrica, uma componente essencial para garantir a autonomia e a resiliência energética da Região”, descreveu. Além disso, o +ENERGIA inclui novos apoios para a instalação de sistemas de produção de água quente sanitárias, utilizando bombas de calor e sistemas de biomassa, indo além das medidas contempladas pelo PRIPAER RAM 2023.

Este programa será financiado até 2026 pelo PRR com uma dotação de 5,5 milhões de euros. Após aprovação, as candidaturas ao programa deverão ser submetidas através do portal "Recuperar Portugal" e serão avaliadas por ordem de entrada, respeitando os critérios definidos no regulamento específico do programa.