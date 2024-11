IFCN lança vídeo promocional da floresta Laurissilva

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) divulgou, esta sexta-feira, no arranque da conferência sobre os 25 anos da Floresta Laurissilva como Património Mundial Natural, um vídeo promocional desta floresta relíquia, que tem na Região a sua mancha mais bem preservada.

O vídeo foi produzido pela Vinco, uma produtora de conteúdos audiovisuais regional e mostra algumas das mais fascinantes paisagens onde se destacam o verde das lauráceas, a água 'produzida' por esta mancha florestal que ocupa quase 20% da Região, bem como algumas das suas espécies vegetais e animais mais emblemáticas.

Neste âmbito, merece referência o facto de, no passado dia 15 de Outubro, o IFCN ter assinado um contrato com vista à "aquisição de serviços de produção e realização de vídeos de promoção florestal no âmbito do PROJETO PRODERAM20-1.2.0-FEADER-002638 'Celebração do 25.º Aniversário da Classificação da Laurissilva da Madeira como Património Mundial', no valor de 16.250 euros. Os trabalhos deveriam ser desenvolvidos nos 90 dias seguintes.