Universidade abandona ensino da Laurissilva

Ausência de conteúdos no curso de Biologia gera desconforto na UMa. O Reitor desvaloriza, já o Presidente da Académica da Madeira levará as preocupações ao próximo conselho pedagógico. Quando se assinalam os 25 anos da distinção desta floresta como Património Mundial Natural, Henrique Costa Neves, que foi o coordenador da candidatura à UNESCO, fala em “declínio e pede mais acção por parte do Governo.

Greve de árbitros ameaça paralisar futebol regional.

24 médicos estrangeiros exercem na Madeira

SESARAM acolhe 12 destes profissionais e quatro enfermeiros.

Arrisca pena pesada por armar confusão em Tribunal

Arguido apresentou-se embriagado ao juiz e proferiu palavrões. PSP detecta droga na posse de suspeito de violência doméstica.

Zona Franca pode emitir licenças até 2026

Proposta do PS, aprovada na República, aquém do pretendido pelo Governo Regional.

