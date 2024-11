Assembleia vai aumentar 'jackpot'

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta sexta-feira, 22 de Novembro, dá conta que há três propostas para subir as subvenções atribuídas aos grupos parlamentares, que não são actualizadas há 10 anos. A primeira a dar entrada na Assembleia foi a do deputado da IL, Nuno Morna. As outras duas são do PS e do PAN. Deputados do PSD mostram ‘cartão amarelo’ a Albuquerque.

Concurso para potenciar produção de energia solar

Capacidade a contratualizar será o equivalente a 9,6% da produção total anual da Madeira e representa um grande passo rumo à auto-suficiência.

Quarta edição é sinónimo de sucesso e continuidade

Mais de uma centena de golfistas disputam amanhã o Torneio Golfe Atlântico, projecto pioneiro entre DIÁRIO e Açoriano Oriental. Madeira acolhe hoje a 11.ª edição dos World Golf Awards.

Destaque ainda para: Revisão eleitoral inclui só paridade e voto antecipado em mobilidade e Comissão propõe 2 de Abril como feriado do Dia da Autonomia.

Tudo isto e muito mais para ler no DIÁRIO de hoje em papel ou através da versão e-paper.