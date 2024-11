Hezbollah lançou hoje vários ataques contra Israel a partir do Líbano

O Hezbollah libanês declarou ter disparado mísseis contra uma base dos serviços secretos do exército israelita nos arredores de Telavive, o que constitui o segundo ataque deste tipo ocorrido hoje na região.

Os combatentes do Hezbollah dispararam "uma salva de mísseis" contra "a base de Glilot", a sede da Unidade de Inteligência Militar 8200, "nos arredores de Telavive", declarou em comunicado o grupo pró-iraniano, que desde setembro trava uma guerra aberta contra Israel.

Em resultado dos mais de 165 rockets disparados hoje pelo Hezbollah a partir do Líbano, pelo menos seis pessoas ficaram feridas em Israel.

Os rockets atingiram várias zonas do país ou foram intercetados pelas forças israelitas desde o início do dia de hoje.

Entre os feridos encontra-se um homem de 60 anos em estado grave, atingido por estilhaços de um foguete na cidade de Kfar Blum, de acordo com os serviços de emergência israelitas.

Duas outras pessoas ficaram ligeiramente feridas depois de pelo menos um foguete do Hezbollah ter atingido um edifício residencial na cidade de Haifa, no norte do país, também de acordo com o serviço de emergência israelita Magen David Adom.

O ataque do Hezbollah ocorre um dia após Israel ter bombardeado o centro da capital libanesa, Beirute, matando mais de 20 pessoas e ferindo 60, um dos mais mortíferos desde o início das hostilidades entre Israel e o Hezbollah, em finais de setembro.

A milícia reivindicou a autoria de todos estes ataques, nomeadamente os lançados contra Kfar Blum e, sobretudo, a base militar israelita de Shraga, situada a norte de Acre, onde se encontra o "quartel-general administrativo da brigada Golani que invadiu o sul do Líbano".