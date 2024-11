PSD apresenta medida para combater défice de iodo

"A necessidade de iodo na população deve ser tratada como uma questão de saúde pública que deve ser salvaguardada como forma de evitar as suas consequências, como malformações congénitas ou baixo desenvolvimento neurocognitivo", refere o Grupo Parlamentar do PSD.

Tendo em vista esta premissa, dará entrada, na Assembleia Legislativa da Madeira, do diploma intitulado 'Medida de Combate à Carência de Iodo' com o objectivo de combater esta questão de saúde, que é amplamente reconhecida.

Para introduzir esta iniciativa, o PSD reuniu-se com a Bastonária da Ordem dos Nutricionistas, onde foi debatida a relevância e urgência deste tema.



A porta-voz da reunião, Joana Silva, destacou que "o défice de iodo na população da RAM é amplamente reconhecido, com dados alarmantes que apontam para 68% de iodúrias inadequadas nas crianças e 91,8% nas grávidas, segundo dados do último estudo na RAM. Este défice pode gerar consequências graves, como malformações congénitas, diminuição do desenvolvimento neurocognitivo e, em casos severos, o cretinismo."

Realça que o iodo é essencial para a produção de hormonas tiroideias, com impacto directo no metabolismo, mielinização neural e expressão genética.



De acordo com a parlamentar, “a experiência, a nível dos países da União Europeia, diz-nos que a forma mais eficaz encontra-se na obrigatoriedade de utilização de sal iodado.”

Recorda que, "desde 2015, a RAM recomenda a utilização de sal iodado em escolas, lares de idosos e empresas de restauração". Assim, desta forma, o PSD "defende que a obrigatoriedade legal será a medida mais eficaz para assegurar o aporte adequado de iodo, garantindo que não se aumenta o consumo diário de sal, mas sim a sua qualidade nutricional".

Com este diploma, realça que o PSD reforça o compromisso com a saúde pública e a qualidade de vida dos madeirenses, visando eliminar o défice de iodo na Região.