Está a decorrer concurso público para reabilitação do Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos

Está a decorrer o concurso público para a empreitada de reabilitação do Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos. As propostas podem ser entregues até 2 de Dezembro, com um preço base da empreitada no valor de 633.980 euros.

"O projecto de intervenção reflecte a necessidade de manutenção do empreendimento, incluindo a correcção de diversas patologias, devido ao normal desgaste do tempo", indica a Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, que promove a intervenção.

Este espaço foi inaugurado em 2004 com o objectivo de "responder às necessidades socioculturais da freguesia e, ainda, potenciar o crescimento de diversas actividades, incluindo as temáticas culturais". O centro cívico é composto por um auditório polivalente com capacidade para 170 lugares, onde é possível assistir a concertos, peças de teatro e conferências, e dispõe também de salas de exposições, uma biblioteca, vários serviços públicos e um parque de estacionamento.

"As diretrizes gerais dos trabalhos, no âmbito desta empreitada, contemplam a reabilitação das réguas de madeira sobrante e substituição da impermeabilização, reparação das caleiras existentes, recolha das águas pluviais através de tubos de queda, substituição de vidros, recuperação de revestimentos de paredes, tetos e pavimentos em áreas afetadas pelas infiltrações e verificação das instalações elétricas, entre outros. A operacionalização dos trabalhos também terá em conta a linguagem estética dos materiais originais do edifício, respeitando a arquitetura existente", explica.