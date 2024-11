Rodrigues reconhece trabalho do Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, marcou presença esta tarde, na abertura das Comemorações dos 75 anos do Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família.

José Manuel Rodrigues prestou o justo reconhecimento ao trabalho elaborado pela Instituição e em tom de agradecimento manifestou uma “enorme gratidão por tudo o que este centro psicopedagógico tem realizado, pelos mais frágeis, vulneráveis e os mais descartados da nossa sociedade. A Instituição da Sagrada Família é uma referência no tratamento de crianças e jovens com problemas de saúde mental na nossa Região.”

Em nota à imprensa, o Presidente da Assembleia Legislativa regional reforçou ainda que “o povo madeirense tem uma enorme dívida de gratidão a esta casa, que nunca será paga, mas que pode ser reconhecida pelo menos por palavras. Quanto ao reforço dos apoios, o próximo orçamento regional comtemplará as justas reivindicações das casas de saúde mental. Essa dívida de gratidão passa também por pagar justamente a estas casas, aquilo que fizeram e continuam a fazer ao longo destes 75 anos do Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família ao de serviço do povo da Madeira e do Porto Santo”.

Na mesma ocasião foi assinalado o 25.º aniversário da canonização de São Bento Menni, fundador da Congregação. A celebração incluiu uma Eucaristia na capela da Instituição presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, e a apresentação de um musical intitulado “São Bento Menni”, com a participação de colaboradores do centro.