Passageiros transportados no 'Lobo Marinho' diminuíram 3,1%

O número de passageiros na linha marítima entre as ilhas da Madeira e do Porto Santo rondou os 316,9 mil entre Janeiro e Setembro de 2024, diminuindo 3,1% em relação aos primeiros nove meses de 2023.

De acordo com os dados dos transportes, hoje publicados pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), o número de passageiros apurados na referida linha, operada pelo navio 'Lobo Marinho', foi de 171,7 mil, no 3.º trimestre de 2024, decresceu 0,6% em termos homólogos.

A variação do movimento de mercadorias nos portos da RAM, entre Janeiro e Setembro de 2024, foi ligeiramente positiva em comparação com o mesmo período do ano precedente (+0,7%).

Mais movimento de mercadoria

Para esta variação contribuíram os acréscimos igualmente ligeiros observados no descarregamento de mercadorias (+0,8%) e no carregamento de mercadorias (+0,1%). De sublinhar que, no 3.º trimestre de 2024, o acréscimo homólogo no movimento total de mercadorias foi de +10,2%.

Entrada de 1.556 embarcações nas marinas

De Janeiro a Setembro de 2024, registou-se a entrada de 1.556 embarcações de recreio nas marinas da Região, com 3.572 tripulantes e passageiros.

No 3.º trimestre de 2024, estes dois indicadores correspondiam, respectivamente, a 688 embarcações e a 1.592 tripulantes e passageiros.