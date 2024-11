Movimento de passageiros aumentou 3,4% nos aeroportos da Região

Os aeroportos da RAM registaram, no 3.º trimestre de 2024, um movimento de passageiros na ordem dos 1.443,7 mil, o que representou uma variação homóloga positiva de 3,4%, de acordo com os dados da Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

Este crescimento deveu-se ao incremento de +3,9% no aeroporto da Madeira, já que o aeroporto do Porto Santo registou uma quebra de 3,0%. Entre Janeiro e Setembro de 2024, os passageiros transportados ascenderam a 3.850,9 mil, o que representa um aumento de 3,9% em comparação com o mesmo período do ano precedente.

Nos primeiros nove meses de 2024, a ocupação das aeronaves movimentadas nos aeroportos da RAM rondou os 88,0%, com o aeroporto da Madeira a atingir os 88,5% e o Porto Santo os 80,0%.

No mesmo período do ano passado, as taxas de ocupação eram inferiores, de 85,4%, 86,1% e 75,0%, pela mesma ordem.

No 3.º trimestre de 2024, a taxa de ocupação foi superior, registando 90,1% nos aeroportos da RAM (+0,9 p.p. face ao mesmo trimestre de 2023), 90,6% no aeroporto da Madeira (+0,5 p.p. face ao 3.º trimestre de 2023) e 84,1% no aeroporto do Porto Santo (+4,1 p.p. face ao mesmo período de 2023).

Carga aérea aumentou 24%

No que diz respeito à carga aérea, observou-se nos aeroportos da RAM, no 3.º trimestre do ano em análise, um acréscimo de 24,3% em relação ao mesmo trimestre de 2023.

Nos aeroportos da RAM, as mercadorias descarregadas foram incrementadas em termos homólogos em 10,1% e as mercadorias carregadas em 46,9%. No acumulado do ano, as variações foram de 21,2%, 12,0% e 45,1%, respectivamente.