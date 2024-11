Marinha Portuguesa é mais do que uma presença constante no mar

O primeiro-tenente da Marinha Portuguesa José Pereira frisou a presença marítima permanente da Marinha Portuguesa, mas ressalvou que os trabalhos deste ramo das Forças Armadas não se ficam apenas pelas competências no mar,

O Seminário ‘Um Mar de Oportunidades’ está a decorrer na Gare Marítima do Porto do Funchal, dando a conhecer as profissões ligadas ao oceano, num evento organizado pela WISTA, em parceria com a Secretaria Regional de Educação, inserido no Dia Nacional do Mar. Na plateia estão cerca de 80 alunos de ensino profissional.

No final do ano passado, a Marinha contava com cerca de 6.900 pessoas, sendo que o número de mulheres na Marinha tem vindo a aumentar constantemente. Há três categorias de cargos na Marinha.

A Marinha oferece contratos para 6 anos, sendo que depois se pode ingressar nos quadros permanentes. Há várias oportunidades de ingresso na Marinha, sendo que com o 9.º ano já é possível ingressar como praça. Há a possibilidade de terminar o 12.º ano durante os anos de contrato, podendo depois concorrer para os quadros permanentes.

A Marinha abre concursos para 35 áreas, consoantes as necessidades desse ramo das Forças Armadas.

A Polícia Marítima é uma outra área da Marinha, que visa a área da fiscalização.

A rede de faróis também necessita de faroleiros, numa formação que acontece no Continente, mas há concurso para a Madeira, havendo possibilidade de desempenhar funções na Região.

O Instituto de Socorros a Náufragos faz as operações de resgate e salvamento e de apoio a embarcações em dificuldades.