Madeira paga reembolsos da saúde a 90 dias

Pedro Ramos garante não haver grandes atrasos nos reembolsos de despesas de saúde por parte do Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE).

Foi à margem das comemorações do Dia Europeu do Antibiótico, que teve lugar na manhã desta segunda-feira, que o secretário regional de Saúde e Protecção Civil garantiu que a maioria dos reembolsos são realizados no prazo de 90 dias.

Confrontado pelo DIÁRIO com pedidos de reembolsos entregues no mês de Julho naquele organismo público que ainda não terão sido pagos, o governante retorquiu, apontando que esses pagamentos estariam regularizados, ultrapassando já o referido mês, dentro do prazo de três meses. “Pode haver uma ou outra área que tenha mais antiguidade, mas, de resto, [o IASAÚDE] tem cumprido com a sua missão”, sustentou.