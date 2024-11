Rubina Leal subscreve Declaração europeia para a reconstrução da Ucrânia

A vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, participou hoje, em Bruxelas, na reunião do Comité das Regiões, que teve como intuito manifestar o apoio da Aliança Europeia das Cidades e Regiões para a reconstrução da Ucrânia.

Neste encontro, Rubina Leal, demonstrou a solidariedade da Madeira para com o povo ucraniano, quando se assinalam 1000 dias do início do conflito, sublinhando que a solidariedade europeia deve ser um pilar inabalável, não apenas na assistência imediata, mas também na reconstrução de uma nação devastada.

Na Madeira, desde o início da guerra, foram acolhidos cerca de 900 cidadãos ucranianos, sendo hoje membros integrados na comunidade e formaram uma associação que tem sido crucial na sensibilização para a causa ucraniana, unindo esforços e promovendo ações que lembram todos nós da importância de não desviar o olhar deste sofrimento, salientou a vice-presidente, em nota à imprensa.

Rubina Leal que manifestou a importância das políticas de coesão, observando que esta difícil experiência demonstra que mesmo pequenas regiões podem desempenhar um papel significativo no apoio às vítimas da guerra.

“Tal deve-se precisamente à forma como a União Europeia desenvolve políticas de coesão que aproximam as regiões mais pequenas e longínquas dos grandes centros de decisão, levando-as a ter um papel de destaque em alturas de crise como esta, dando um contributo firme na defesa dos valores europeus”. Vice-presidente da ALRAM

Coube ainda a Rubina Leal subscrever a Declaração de Apoio das Cidades e Regiões para a recuperação e reconstrução da Ucrânia, que conta assim com a partição da Região Autónoma da Madeira. Este documento reforça o compromisso dos seus signatários em apoiar o percurso da Ucrânia em se tornar um Estado-membro da União.