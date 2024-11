Madeira debate inovação e sustentabilidade no sector agroalimentar

O secretário regional da Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, marcou hoje presença na abertura do Agrifood Entrepreneurs Days, evento que decorre até amanhã no Hotel VidaMar Madeira, no Funchal. Organizado pela Startup Madeira em parceria com o EIT Food, este encontro tem como objectivo capacitar empreendedores locais e promover a inovação nos sectores de TechFood e AgriTech.

Durante a sua intervenção, Eduardo Jesus destacou a importância de iniciativas que promovam o cruzamento de conhecimentos e a implementação de soluções inovadoras. Citou como exemplo prático um caso de articulação entre produtores agrícolas e hotelaria local que permitiu escoar a totalidade da produção do Porto Santo, mostrando que gestos simples, aliados à inovação, podem trazer grande eficiência ao sector.

Entre os tópicos abordados no evento, destacaram-se temas como tecnologias na agricultura e produção inteligente, sustentabilidade, alimentação e packaging, e-commerce e distribuição alimentar.

Segundo Eduardo Jesus, a inovação deve ser vista como um pilar para a eficiência produtiva, sustentabilidade e segurança alimentar, contribuindo directamente para o desenvolvimento do sector agroalimentar regional.

O Agrifood Entrepreneurs Days reúne empreendedores, ‘startups’, investigadores e empresários, oferecendo workshops e palestras voltados à capacitação e à troca de ideias.

Eduardo Jesus encerrou sua intervenção desejando que o evento proporcionasse não apenas a troca de experiências, mas também o fortalecimento de oportunidades para o futuro do sector agroalimentar da Madeira.