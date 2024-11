Ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol defende "diplomacia preventiva" e Inteligência Artificial face a conflitos

O ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol defendeu ontem no Fórum da Aliança das Civilizações a "diplomacia preventiva" e o papel da Inteligência Artificial face aos conflitos, bem como um observatório contra a intolerância, incluindo antissemitismo e islamofobia.

"A Inteligência Artificial pode também tornar-se um instrumento poderoso para canalizar mensagens positivas que contribuam para a prevenção e resolução de conflitos", afirmou José Manuel Albares durante um discurso na 10.ª edição do Fórum da Aliança das Civilizações das Nações Unidas, a decorrer em Cascais.

O chefe da diplomacia de Madrid destacou que dois mil milhões de pessoas vivem em países afetados por conflitos e que é "urgente passar-se de uma cultura de reação para uma cultura de prevenção".

O ministro espanhol referiu que a integração dos migrantes "é muitas vezes vista como um desafio" às culturas ou identidades nacionais e que é uma prioridade construir sociedades "mais inclusivas e mais abertas".

"A arquitetura internacional para a construção da paz e da segurança também exige novas alianças internacionais que têm de incorporar novas tecnologias, Inteligência Artificial, alterações climáticas e diálogo intercultural", defendeu.

Para o governante espanhol, a combinação de crises sistémicas com a proliferação de conflitos armados constitui a ameaça "mais importante" que o sistema multilateral enfrentou nas últimas décadas.

Nesse sentido, a Aliança das Civilizações é uma "ferramenta útil e eficaz" de diplomacia preventiva, defendeu Albares, que disse ter sido Espanha que fez um apelo na ONU há vinte anos a favor deste instrumento.

A Aliança, considerou, avançará com um reforço da coordenação com outras organizações e instituições e uma "cooperação reforçada" no seio do sistema das Nações Unidas, bem como com a "plena integração" das mulheres na dinâmica de construção da paz.

Espanha apoia ainda a criação de um observatório contra a intolerância, a islamofobia, o antissemitismo e a xenofobia, para "monitorizar a eficácia da ação internacional".

O Centro de Congressos do Estoril, no concelho de Cascais, acolhe até quarta-feira o 10.º Fórum Global da Aliança das Civilizações das Nações Unidas (UNAOC).

Visando melhorar a compreensão e as relações de cooperação entre nações e povos de diferentes culturas e religiões, a Aliança das Civilizações foi criada em 2005, por iniciativa dos Governos de Espanha e Turquia, com o patrocínio das Nações Unidas.

Em abril de 2007, o antigo Presidente da República português Jorge Sampaio foi designado como o primeiro Alto Representante para a Aliança, cargo que deixaria em fevereiro de 2013.