Presidente do México avisa Trump que taxas não vão travar droga nem imigração

A Presidente mexicana rejeitou hoje que o aumento das taxas alfandegárias na fronteira possa travar a imigração ilegal ou o consumo de drogas nos Estados Unidos, em resposta a uma ameaça do futuro Presidente norte-americano, Donald Trump.

Donald Trump ameaçou na segunda-feira impor taxas alfandegárias de 25% sobre as importações do México, Canadá e China, assim que tomar posse, com objetivo de travar a imigração ilegal e o tráfico de droga.

Caso sejam aplicadas, as taxas podem aumentar drasticamente os preços de tudo para os consumidores norte-americanos, desde o gás até aos automóveis.

Os Estados Unidos são o maior importador de bens do mundo, sendo o México, a China e o Canadá os três principais fornecedores.

"Presidente Trump, não é através de ameaças ou de taxas alfandegárias que vai parar o fenómeno da imigração, nem o consumo de drogas nos Estados Unidos", sublinhou a Presidente mexicana, lendo à imprensa uma carta que será hoje enviada ao Presidente eleito.

Segundo Trump, a imposição da taxa sobre todos os produtos que entram nos Estados Unidos será uma das suas primeiras ordens executivas, a 20 de janeiro -- dia da tomada de posse -, prometendo mantê-la em vigor "até que as drogas, em particular o fentanil, e todos os estrangeiros ilegais acabem com a invasão" dos EUA.

As detenções por atravessar ilegalmente a fronteira a partir do México têm vindo a diminuir e mantiveram-se em mínimos de quatro anos em outubro, de acordo com os números oficiais mais recentes.

As autoridades efetuaram 56.530 detenções em outubro, menos de um terço do que em outubro do ano passado.

Grande parte do fentanil entra nos Estados Unidos a partir do México. As apreensões da droga na fronteira aumentaram drasticamente sob a liderança do Presidente Joe Biden. As autoridades norte-americanas registaram cerca de 12.247 quilos de fentanil apreendido em 2024, em comparação com 1.154 quilos, em 2019, quando Trump era Presidente.