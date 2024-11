Economia Azul no ‘topo’ das áreas da economia que mais crescem na União Europeia

Gonçalo Santos, do Forum Oceano, falou sobre economia azul e sobre os desafios que a sustentabilidade traz na Economia Azul. O orador no seminário ‘Um Mar de Oportunidades’, que decorre na Gare Marítima do Funchal, frisou que o importante é pensar nas perspectivas do futuro.

A economia do mar, em termos de emprego, cresceu 17%. Gonçalo Santos frisou que a Economia Azul será aquela que mais cresce na União Europeia, pelo que as perspectivas de futuro são imensas.

As áreas tradicionais da economia do mar também têm vindo a crescer, mesmo no caso dos portos, uma área considerada consolidada e tradicional. As energias renováveis oceânicas, os recursos vivos marinhos são igualmente sectores em crescimento.

Gonçalo Santos abordou que existem vários fundos privados com objectivos específicos que podem ser integrados, mais tarde, pelos jovens que estejam interessados.