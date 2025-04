Portugal vive incerteza e "é quase natural" olhar "para o futuro com medo"

O cardeal Américo Aguiar disse hoje que Portugal vive "tempos de incerteza" e que é "quase natural que se olhe para o futuro com medo", destacando a realização de novas eleições num curto espaço de tempo.

"Hoje em Portugal vivemos tempos de incerteza", afirmou o bispo de Setúbal na homilia da vigília pascal, o momento mais importante para os católicos.

"Tivemos eleições há pouco tempo, mas já nos preparamos para novas eleições; há muitas perguntas no ar, alimentam-se as dúvidas, espalham-se as acusações", prosseguiu o cardeal, nomeado em 2023 pelo Papa Francisco, numa alusão às eleições legislativas marcadas para 18 de maio.

Para o bispo, "perante tudo o que se passa, é quase natural que se olhe para o futuro com medo, com desconfiança, com cansaço, quando olhamos sequer para o futuro", acrescentou, durante a homilia, na Igreja de Santa Maria da Graça, Sé de Setúbal.