Apoios do Instituto de Emprego criam cinco novos postos de trabalho

O Instituto de Emprego da Madeira formalizou, na manhã desta terça-feira, quatro novos contratos de consessão de incentivos que vão permitir a criação de cinco novos postos de trabalho. Em causa estão pouco mais de 73 mil euros em apoios, que contam com verbas europeias, através do Fundo Social Europeu.

Diz a Secretaria Regional de Inclusão e Juventude, que tutela o IEM, em comunicado enviado às redacções, que, "no âmbito do Programa de Criação de Empresas e Emprego (CRIEE), foram apoiados dois projectos do sector do comércio e serviços, ambos oficinas, uma na área da manutenção e reparação de veículos automóveis (Funchal) e outra na área de pintura e colocação de vidros (Ponta de Sol)".

Já através do Programa Empreender Jovem (eJovem), após a fase de formação dos empreendedores na área da gestão, duas jovens viram os seus projectos de negócio aprovados nas áreas das fisioterapia derma-funcional (Funchal) e do design (Ponta de Sol).

Na ocasião, a presidente do Instituto de Emprego da Madeira salientou que "os programas de criação de empresas e emprego são um instrumento de extrema relevância no âmbito das medidas activas de emprego implementadas pelo Governo Regional, através do IEM, visto que a atribuição de apoios financeiros incentiva à criação de empresas, contribui para a criação de postos de trabalho e minimiza os impactos e desafios diários que a conjuntura económica representa para as pequenas empresas, designadamente custos com as despesas fixas, como seja as associadas à mão-de-obra", referiu Vânia Jesus.