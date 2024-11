Brussels Airlines anuncia voos semanais directos para a Madeira na temporada de Verão 2025

A companhia aérea belga Brussels Airlines anunciou hoje que vai aumentar os seus voos, de abril até ao fim de outubro de 2025, com foco em Espanha e Portugal.

Desta forma, a companhia aérea belga terá mais 18% de capacidade face ao verão de 2024, informou a Brussels Airlines.

Em Portugal, o ponto de interesse é o Funchal, capital da Madeira, onde vão operar voos semanais diretos para esta ilha, elevando para quatro o número de destinos portugueses. A companhia aérea, que voa todo o ano para Lisboa, vai acrescentar frequências adicionais para Faro e Porto.

A companhia indica que voará para 15 destinos em Espanha durante a temporada de verão.

A Brussels Airlines, que começou a voar para Fuerteventura nesta temporada de inverno de 2024-2025, continuará com esse destino no verão, aumentando ao mesmo tempo a sua capacidade para Málaga, Barcelona, Valência e Madrid.

A Grécia terá nove destinos no total e a capacidade será aumentada para Samos e Lesbos, bem como para Vilnius (Lituânia) e Tânger (Marrocos).

Birmingham (Reino Unido), destino retomado durante o inverno, passará a ser um destino fixo durante todo o ano na rede da Brussels Airlines.

A companhia aérea também começará a operar a maioria dos voos diários de Bruxelas para Munique e Frankfurt (Alemanha), rotas que passarão da Lufthansa para a Brussels Airlines.

Além disso, os voos de Bruxelas para Zurique e Genebra (Suíça) serão transferidos da companhia suíça para a companhia belga.

No total, na rede de curto e médio curso, a Brussels Airlines oferecerá voos para 71 destinos e oferecerá 18% mais capacidade em relação ao verão de 2024.

Este crescimento da oferta representa também uma necessidade de contratar mais de 370 trabalhadores, entre os quais 190 tripulantes de cabine, 50 pilotos, 60 funcionários de terra, 40 para a manutenção e engenharia e 20 para a sede.

"Não estamos apenas a introduzir novos destinos, mas também a adicionar capacidade à nossa rede existente. Isto dá às pessoas mais flexibilidade no planeamento das suas viagens de verão", disse o diretor de Rede e Planeamento da Brussels Airlines, Jan Derycke.

Na rede de longo curso, a companhia irá adicionar uma 11.ª aeronave Airbus A33O-300 e anunciará em breve detalhes sobre os seus destinos neste segmento para o verão de 2025.

Assim, de abril até ao final de outubro de 2025, a Brussels Airlines irá operar um total de 11 aeronaves de longo curso (Airbus A330) e 35 de curto e médio curso (Airbus A319/320).

Além da frota própria, quatro Air Baltic Airbus A220 vão operar em nome da companhia aérea belga durante o verão, o que aumentará a capacidade total da Brussels Airlines para 50 aeronaves, que servirão 91 destinos, em comparação com as 44 aeronaves que operaram no verão deste ano.